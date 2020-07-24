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Поправки в Конституцию

Муниципал

12:49

Пушкинского депутата задержали у дома за участие в акции против изменения Конституции

фото ЗакС политика Пушкинского депутата задержали у дома за участие в акции против изменения Конституции

Депутата пушкинского муниципального совета от КПРФ Сергея Лазарева 24 июля задержали полицейские у подъезда его дома в городе Коммунар. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам мундеп.

По его словам, интерес полиции связан с акцией, состоявшейся 15 июля на углу улицы Малой Садовой и Невского проспекта. В этот день в рамках оппозиционной кампании "НЕТ" проводился сбор подписей под иском в суд об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. 

Лазарев не только поставил свою подпись, но и встал в одиночный пикет. Он держал в руках сначала томик старой Конституции, а затем плакаты с лозунгами солидарности с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и с требованием к властям поддержать население в кризис.

Задержанному сообщили, что его доставят в 28 отделение полиции.

На днях в Петербурге арестовали на 10 суток другого участника акции 15 июля, члена "Открытой России" Павла Чупрунова.

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