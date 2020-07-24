Из соображений безопасности белорусский оппозиционер Цепкало покинул страну

Несостоявшийся кандидат в белорусские президенты Валерий Цепкало накануне, 23 июля, уехал из страны, забрав детей, поскольку всерьез отнесся к информации о своем готовящемся аресте, передает телеканал "Дождь". Сейчас политик находится в Москве. При этом его жена Вероника остается на Родине, продолжая участвовать в президентской кампании Светланы Тихановской. По сведениям Вероники Цепкало, МВД проверяет сведения о якобы противоправной деятельности ее семьи, и по результатам проверки не исключено лишение ее родительских прав.

Отметим, что в преддверии выборов 9 августа в Белоруссии обострилась общественно-политическая обстановка: всех трех основных конкурентов Александра Лукашенко, идущего на шестой подряд президентский срок, под разными предлогами не зарегистрировали в качестве кандидатов. При этом если Цепкало, по версии Центризбиркома, не хватило "чистых" подписей, то двум другим оппозиционерам, Виктору Бабарико и Сергею Тихановскому повезло меньше: они по разным обвинениям находятся в СИЗО. Политическую позицию последнего транслирует его супруга Светлана, которую пока с выборов не сняли. В ее кампании участвует уже упомянутая жена Цепкало, а также глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Фотография женского "триумвирата" успела стать символом борьбы с Лукашенко.

В стране проходят акции протеста, жестоко разгоняемые силовиками и людьми в штатском.