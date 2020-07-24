Елена Батурина решила отозвать иск к "Независимой газете"

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица девелопера "Интеко" Елена Батурина отзывает иск к "Независимой газете", передает РБК.

"Независимая газета" удалила статью под заголовком "Народный промысел Елены Батуриной", которая стала причиной обращения предпринимательницы в суд. Вместо статьи по ссылке теперь появляется ошибка "404".

Представитель Батуриной Геннадий Теребков заявил, что предпринимательница довольна решением редакции удалить статью, поэтому и отзывает свой иск к изданию.

Напомним, Батурина подала иск к "Независимой газете" 16 июля. В оспариваемой ей статье, в частности, были приведены слова предпринимателя Семена Линовича, который рассказал о своих потерях из-за работы с компанией "Интеко". Батурина требовала удалить сведения и опубликовать опровержение, финансовых требований она не предъявляла.