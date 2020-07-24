В Выборгском районе начали сносить бывший завод "Климов"

Здания бывшего завода "Климов", занимающие целый квартал площадью 8 га по Большому Сампсониевскому проспекту, начала сносить тяжелая техника, передает строительное издание "Канонер". Взамен столичная компания "Пик" обещает разместить здесь высотные многоэтажки.

Издание обращает внимание на то, что в комплекс построек входят, в частности, дореволюционные сооружения, причем одно из них - памятник регионального значения, автомастерская "Русский Рено" начала XX века. Его, скорее всего, по закону удастся сохранить, тогда как два других старинных дома обречены пойти под снос.

Стоит отметить также, что "сталинское" здание, выходящее на площадь академика Климова с табличкой "Климов" на крыше, в зону застройки не вошло: таким образом, ансамбль площади искажен не будет. Сносить квартал начали со стороны железной дороги, ведущей на Выборг.