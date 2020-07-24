В Ленобласти появился комитет по обращению с отходами

Состав администрации Ленинградской области пополнил комитет по обращению с отходами. В него переименовали бывшее управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Комитет будет проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера, связанных со сферой обращения с отходами.

Также в его полномочиях - разработка и реализация областных госпрограмм в сфере обращения с отходами, участие в проведении государственной политики в сфере обращения с отходами в Ленинградской области и создания комплексной системы управления отходами, сбора и переработки отходов на территории области.