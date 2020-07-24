Путин поручил Беглову создание батутного центра

На сайте Кремля появилось новое распоряжение президента Владимира Путина, адресованное петербургскому руководству. Глава государства ждет от Смольного шагов по организации нового спортивного центра и возлагает ответственность на губернатора Александра Беглова. Поручение вошло в список директив, составленных по итогам общероссийской акции "Мы вместе", которая проходила в конце июня в формате видеоконференции.

"Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга", - гласит текст документа.

Отчитаться о том, насколько эффективно исполняется распоряжение, Беглов должен будет не позднее 1 октября. По всей видимости, оно стало ответом на просьбу, прозвучавшую в ходе видеоконференции с Путиным: ветеран Великой Отечественной войны просил президента оборудовать батутный зал.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.