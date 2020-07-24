СК завершил расследования дела против Навального о клевете на ветерана

Следственный комитет уведомил адвокатов о завершении расследования дела о клевете в отношении политика Алексея Навального, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Сегодня, 24 июля, по словам Михайловой, адвокаты ознакомятся с материалами дела. После этого прокурор утвердит обвинительное заключение, и тогда дело будет передано в суд.

Ранее СК предъявил Навальному обвинение. Дело о клевете на политика завели в середине июня из-за комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снялся ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.