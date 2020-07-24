Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

Муниципальному депутату города Пушкин и координатору петербургского отделения "Левого фронта" Сергею Лазареву вменили участие в несанкционированном митинге за то, что он 15 июля встал в очередь на Невском проспекте, чтобы подписаться под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию.

Лазарева задержали около полудня 24 июля и доставили в 28 отделение полиции. Через три часа в отношении него был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Задержанного пообещали отпустить под обязательство о явке в суд.

В протоколе говорится, что депутат, находясь в скоплении из 3000 граждан, являлся "участником публичного мероприятия в форме митинга". Полицейские также заметили, что Лазарев и стоявшие рядом с ним выкрикивали лозунг "Свободу Фургалу", "формируя мнение окружающих к данной проблеме".

Полиция сослалась на то, что в городе из-за эпидемиологической ситуации до 26 июля запрещено проведение публичных мероприятий и указали в протоколе, что задержанный подвергал себя и окружающих риску заразиться COVID-19.

Лазарев не согласился со вменяемым ему правонарушением и указал, что 15 июля он стоял в очереди, чтобы оставить свою подпись под судебным иском. После этого он некоторое время пробыл в одиночном пикете, который не требует предварительного согласования, написал мундеп в объяснении.

Сбор подписей под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию состоялся 15 июля на углу Невского проспекта и улицы Малой Садовой. Мероприятие прошло без задержаний. Ранее организаторы сборы - участники оппозиционной кампании "НЕТ" - пытались согласовать на 15 июля митинг, но получили от Смольного отказ.

Лазарев занимает должность регионального координатора "Левого фронта" с 7 июля 2020 года. На этом посту он сменил Евгения Козлова.