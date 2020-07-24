Фигуранты дела "Нового величия" выступили с последним словом

Фигуранты дела признанной экстремистской организации "Новое величие" на предпоследнем заседании по делу выступили с последним словом. Подсудимый Руслан Костыленков, который жаловался на пытки в ходе следствия, считает, что жестокость по отношению к ему объясняется его последовательным отстаиванием собственной правоты и невиновности. При этом к судьбе тех, кто его пытал, он стал равнодушен.

"Лично мне уже все равно, будут возбуждать уголовное дело, не будут возбуждать уголовное дело… Единственное, что стоит сказать — мы явно являемся невиновными, все уголовное дело "Нового величия"… Могу попросить только оправдательного приговора, либо максимального снисхождения ко мне и к другим фигурантам дела", - цитирует "Медиазона" его речь

Костыленков также посетовал на то, что не обладает достаточной медийностью для того, чтобы за него кто-то активно заступался. В свою очередь, Мария Дубовик, которой запросили условный срок, полагает, что дело инспирировал "подосланный" органами человек, склонный к психологическому насилию.

"Нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что он калечит судьбы людей. Он сам сообщил суду, что у него хобби — коллекционировать живых людей, ходить по собраниям и, подобно высшим силам, решать — кого отправить в жернова системы, кому дозволить жить. Когда я слышала его голос и маньяческий смех, мне становилось плохо", - произнесла Дубовик в суде, уличив оппонента во лжи.

Девушка также призналась, что ей требуется срочная операция на глазах.

Десятерых москвичей по делу "Нового величия" обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Человека, который предложил молодым людям объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму. Ранее обвинение запросило сроки фигурантам дела "Нового величия": некоторым – условные от 4 до 6,5 лет, некоторым – реальные от 6 до 7,5 лет колонии. Приговор вынесут 6 августа. Не первый год в поддержку подсудимых в обеих столицах проходят пикеты, на которых задерживают активистов.