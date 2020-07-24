18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:24

Фигуранты дела "Нового величия" выступили с последним словом

фото ЗакС политика Фигуранты дела "Нового величия" выступили с последним словом

Фигуранты дела признанной экстремистской организации "Новое величие" на предпоследнем заседании по делу выступили с последним словом. Подсудимый Руслан Костыленков, который жаловался на пытки в ходе следствия, считает, что жестокость по отношению к ему объясняется его последовательным отстаиванием собственной правоты и невиновности. При этом к судьбе тех, кто его пытал, он стал равнодушен.

"Лично мне уже все равно, будут возбуждать уголовное дело, не будут возбуждать уголовное дело… Единственное, что стоит сказать — мы явно являемся невиновными, все уголовное дело "Нового величия"… Могу попросить только оправдательного приговора, либо максимального снисхождения ко мне и к другим фигурантам дела", - цитирует "Медиазона" его речь

Костыленков также посетовал на то, что не обладает достаточной медийностью для того, чтобы за него кто-то активно заступался. В свою очередь, Мария Дубовик, которой запросили условный срок, полагает, что дело инспирировал "подосланный" органами человек, склонный к психологическому насилию. 

"Нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что он калечит судьбы людей. Он сам сообщил суду, что у него хобби — коллекционировать живых людей, ходить по собраниям и, подобно высшим силам, решать — кого отправить в жернова системы, кому дозволить жить. Когда я слышала его голос и маньяческий смех, мне становилось плохо", - произнесла Дубовик в суде, уличив оппонента во лжи.

Девушка также призналась, что ей требуется срочная операция на глазах.

Десятерых москвичей по делу "Нового величия" обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Человека, который предложил молодым людям объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму. Ранее обвинение запросило сроки фигурантам дела "Нового величия": некоторым – условные от 4 до 6,5 лет, некоторым – реальные от 6 до 7,5 лет колонии. Приговор вынесут 6 августа. Не первый год в поддержку подсудимых в обеих столицах проходят пикеты, на которых задерживают активистов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 июля, 20:54 Число задержанных на пикетах в в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве увеличилось до 19

16 июля, 19:10 На пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве задержали 11 человек

14 июля, 17:35 Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

14 июля, 16:29 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до середины августа

14 июля, 15:19 Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

7 июля, 15:59 Суд отложил заседание по делу "Нового величия", у одного из фигурантов - подозрение на коронавирус

2 июля, 16:48 Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста фигурантам дела "Нового величия"

28 мая, 15:44 У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

21 мая, 14:00 Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

7 мая, 17:22 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до августа


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

17:33 Зюганов: Трехдневные выборы - это недоразумение

17:32 Беглов подписал постановление об открытии ТЦ и ресторанов

16:59 РКН предложил помечать материалы СМИ-иноагентов примечанием вдвое крупнее заголовка

16:57 Евросоюз просит Москву просит выпустить историка Юрия Дмитриева на свободу

16:26 Первый замгубернатора Новгородской области госпитализирован с коронавирусом

16:24 Фигуранты дела "Нового величия" выступили с последним словом

15:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя отправили на принудительное лечение

15:31 Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

15:18 СК завершил расследования дела против Навального о клевете на ветерана

14:55 Возле свалки с оставшимся от СКК строительным мусором проходят одиночные пикеты

14:23 Путин поручил Беглову создание батутного центра

14:10 В Ленобласти появился комитет по обращению с отходами

13:59 В Выборгском районе начали сносить бывший завод "Климов"

13:27 Международное сообщение в России возобновится с 1 августа

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru