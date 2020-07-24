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16:59

РКН предложил помечать материалы СМИ-иноагентов примечанием вдвое крупнее заголовка

фото ЗакС политика РКН предложил помечать материалы СМИ-иноагентов примечанием вдвое крупнее заголовка

Роскомнадзор опубликовал на портале нормативно-правовых актов проект приказа с предложением обязать издания отдельно помечать публикации, сделанные по материалам СМИ, признанных иноагентами.

Нововведение коснется текстов, видеороликов, аудиофайлов, источник которых признан иноагентом.Роскомнадзор предлагает обязательно прописывать под заголовком такого материала следующее сообщение:

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

По задумке РКН, размер шрифта для этой пометки должен быть вдвое крупнее заголовка и материала, цвет должен быть контрастным к фону, исключается наложение на другое изображение или материал.

СМИ-иноагентами в России признаны радиостанции "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", проекты "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Север.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Фактограф".

В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение требований о СМИ-иноагентах. За нарушение порядка работы СМИ-иноагента грозят штрафы до 5 млн рублей.

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