Зюганов: Трехдневные выборы - это недоразумение

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в эфире телеканала "Россия 24", раскритиковал одобренный депутатами Госдумы и Центризбиркомом закон, позволяющий проводить выборы любого уровня в течение трех дней.

"Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или еще где-то, это полное безобразие. И нельзя голосовать по 3-4 дня, это тоже недоразумение", - произнес коммунист.

Политик полагает, что на такой срок невозможно найти достаточное число наблюдателей, чтобы закрыть все участки. Кроме того, в логике Зюганова, такого рода законы ведут к уличным протестам в виде "майданов", которые он решительно осуждает.

Напомним, инициатива единороссов предполагает использование на обычных выборах тех же принципов, что впервые были применены на голосовании по поправкам в Конституцию: голосовать можно будет фактически где угодно в течение нескольких дней. При этом наблюдателям нельзя будет работать в регионе не по месту прописки.