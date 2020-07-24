Беглов подписал постановление об открытии ТЦ и ресторанов

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в ранее принятое постановление об антивирусных ограничениях. Документ опубликован 24 июля на сайте городской администрации.

Согласно изменениям, ограничения продлеваются до 16 августа. При этом, документ разрешает с 27 июля работу торговых центров при соблюдении ряда условий. В частности, сотрудники и посетители ТЦ должны носить маски и перчатки. Фуд-корты, объекты развлечения и торговля вне "обособленного помещения" в торговых центрах все еще остается под запретом, следует из постановления.

Заведениям общественного питания разрешено работать, если между столами будет расстояние не менее 1,5 метров и сотрудники будут носить средства индивидуальной защиты. Также для работы заведению требуется получить уникальный QR-код на сайте "Центра развития и поддержки предпринимательства". Объекты розничной торговли также должны получить QR-коды, их работники и посетители обязаны носить маски с перчатками. Кроме этого, организациям необходимо ограничить количество посетителей: не более одного на 4 кв.м.

Разрешены и различные туристические услуги, в том числе и работы гостиниц. Им необходимы QR-коды и локальные нормативные акты со стандартами безопасной деятельности. Аналогичные документы должны принять и аквапарки. Посещать же их можно будет только по предварительной записи, с соблюдением дистанции и других ограничений.

Также петербуржцам разрешено посещать без масок и перчаток фитнес-центры, организации по физической культуре и спорту, заведения общественного питания, ЗАГСы, бассейны, аквапарки, бани, детские игровые комнаты, парикмахерские и салоны красоты. Последние только в том случае, когда в маске оказание услуги невозможно, уточняется в документе.

В документе сказано, что работать теперь могут музеи, выставочные залы, аквапарки, фитнес-центры и детские игровые комнаты. Изменения разрешают проведение тестовых поездок при покупке автомобилей и розничную торговлю в парках, а также работу образовательных учреждений и детских садов. А при заключении брака теперь можно пригласить в помещение до 30 человек, ранее действовало ограничение в 10 человек.

Напомним, ранее управляющий партнер компании Fort Group, которой принадлежит ряд петербургских ТК, Максим Левченко обращался к губернатору Беглову с призывом открыть и торговые центры, и располагающийся в них общепит. Глава городе отправил вице-губернатора Евгения Елина на переговоры с Роспотребнадзором по этому вопросу. Администрация губернатора 23 июля отчиталась о достижении договоренностей по открытию ТЦ.

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