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17:45

В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

фото ЗакС политика В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

В Москве на Пушкинской площади снова задержали активиста климатического движения Fridays For Future Аршака Макичяна, передает "МБХ медиа".

Макичян стоял в пикете с плакатом "Забастовка за климат". Ему вменяют нарушение ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции).

Макичяна задерживали на том же месте и в прошлую пятницу, 17 июля.

Международное движение Fridays For Future настаивает на радикальном пересмотре экологической политики государств и снижении количества вредных выбросов в атмосферу. Основательница движения – юная шведская активистка Грета Тунберг.

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