Шишлов вступился за работников культуры, которым грозят увольнения

К дискуссии чиновников и депутатов о возможном сокращении числа сотрудников бюджетных учреждений культуры подключился петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Его позиция относительно уменьшения штата на 10% вполне определенная: он против.

"Буквальная реализация указанных предложений неизбежно приведет к росту количества безработных в Санкт-Петербурге и негативно повлияет на возможность реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры", - заявил Шишлов.

По мнению уполномоченного по правам человека, цель ставится в корне неверная и противоположная той, что требуется. Шишлов уверен, что нужно, наоборот, поддержать творческие коллективы, сильнее многих других пострадавших от последствий пандемии, вместо того, чтобы их каким-то образом оптимизировать.

Напомним, что инициатива зародилась в недрах комитета по культуре после того как губернатор Александр Беглов заявил о необходимости сокращения штата органов власти и подведомственных учреждений. Глава города позже раскритиковал чиновников комитета за "ретивость" и создание панических настроений в обществе.

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