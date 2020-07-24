Беглов официально разрешил проведение парада в День ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о снятии ряда ограничений по противодействию распространения коронавируса. Некоторые меры сохраняют свое действие до 16 августа.

В частности, сохраняется запрет на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и других массовых и публичных мероприятий. При этом в документе сделано исключение для проведения Главного военно-морского парада и других официальных мероприятий в День Военно-морского флота, которые будут организовывать органы исполнительной власти Петербурга.

Ранее аналогичное исключение делалось для парада в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад в День ВМФ пройдет в Петербурге 26 июля.

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