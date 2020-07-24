На территории "Норникеля" произошла очередная авария

Компания "Норникель" попала в очередной скандал за последние два месяца: на контролируемой ей территории случилась новая авария. На этот раз затопило рудниковую шахту "Маяк" в Норильске, передает ТАСС. Происшествие вынудило экстренные службы эвакуировать 112 человек, из которых никто не пострадал. В спасательной операции задействовали 37 специалистов и шесть единиц техники.

Отметим, что неприятности у крупнейшего в мире производителя никеля и палладия начались в мае-июне, когда свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось в акваторию, что стало крупнейшей экологической катастрофой в истории Арктики.

Инцидент и особенно его замалчивание местными властями возмутили президента Владимира Путина, что привело к отставке мэра Норильска Рината Ахметшина и уголовному делу против него. По итогу проишествия Росприроднадзор выставил счет "Норникелю" почти на 150 млрд рублей. 12 июля дочерняя компания "Норникеля" разлила в акваторию 20 тысяч тонн авиационного топлива из-за разгерметизации трубы.