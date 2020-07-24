ЕСПЧ заинтересовался отправкой на Чукотку "навальниста" с астмой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке принял жалобу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова, которого месяц назад в принудительном порядке отправили проходить срочную службу на Чукотский полуостров, невзирая на имеющуюся у него хроническую бронхиальную астму. Страсбургский суд отправил в Россию официальный запрос по этому поводу, рассчитывая на максимально оперативный ответ по существу.

"До 31 июля Россия должна предоставить информацию и документы о том: имелась ли астма у Артема, есть ли основания для освобождения от службы, соответствует ли воинская часть условиям в воинской части, где он проходит службу, имеются ли доступ к медикаментам", - пояснил суть документа директор ФБК Иван Жданов в своем Facebook.

Похожий сюжет имел место с другим "навальнистом" - Русланом Шаведдиновым, отправку которого в закрытую военную часть на Новой земле оппозиционеры восприняли как похищение. Сообщалось, что у Шаведдинова тоже имеются медицинские справки, не позволяющие ему служить, но отслужить положенный срок ему, вопреки всему, придется полностью.