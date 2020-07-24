Навальный обрисовал будущее ФБК в свете многомиллионных долгов

Политик Алексей Навальный подвел черту под историей созданного им Фонда борьбы с коррупцией, о ликвидации которого он объявил на текущей неделе. Кроме того, оппозиционер рассказал, что собирается делать с 88-миллионным многомиллионным долгом, который компания бизнесмена Евгения Пригожина взыскала с ФБК, самого Навального и его соратницы Любови Соболь. Политик даже не помнит, какой в точности сумме соответствует треть от суммарного искового требования, поскольку не видит смысла этого помнить.

"Какая разница, 28 или 29 миллионов, с нас все равно невозможно взять эти деньги, хотя, конечно, долгосрочные последствия будут неприятные. Приставы будут постоянно изымать наше имущество какое-то, блокировать счета, твой счет будет просто перманентно заблокирован. Но в ситуации с ФБК это еще более неприятно, эта штука висит, потому что, естественно, никакие 28 млн рублей мы платить не собираемся и пытаться даже собрать", - отметил он в авторской YouTube-программе.

Будущее своего детища Навальный видит в своеобразных "кошках-мышках" - постоянном создании новых юридических лиц и постоянном побеге от финансового давления, которым в отношении его единомышленников увлеклось государство и прогосударственные бизнесмены. Если же это перестанет по тем или иным причинам получаться, то Навальный готов пойти на переформатирование своего проекта в целиком некоммерческую организацию.