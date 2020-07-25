"А наливают, нет?": Как прошла акция против "закона о наливайках"

На Малой Садовой улице Петербурга поздно вечером 24 июля состоялась акция против закона о запрете продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв.м. Мероприятие собрало около 50-60 человек. Полицейские большого внимания к нему не проявили.

Изначально акцию планировали провести в Екатерининском саду. Но его к 22:00 часам - времени начала - закрыли. Встречу перенесли на улицу Малую Садовую. Организовали протест Либертарианская партия России (ЛПР) и движение "Весна". Пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что основная цель акции - поддержать заведения, которые из-за изменений в законодательстве должны закрыться.

- Под эти поправки попадает большое количество заведений, которые не являются "наливайками", которые представляют огромный культурный пласт Петербурга, который сформировался на протяжении многих-многих лет, и сейчас они вынуждены будут закрыться, либо ограничить себя в продаже алкоголя, - объяснил Луговский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 июля подписал закон о запрете продавать алкоголь в общепите менее 50 кв.м., который находится в жилом доме. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. Против него выступали как политики с общественниками, так и сами владельцы баров и ресторанов. Главным инициатором законопроекта был депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок. Он заявил, что подготовил документ для борьбы с рюмочными и "наливайками" спальных районов, на которые ему жалуются добропорядочные граждане. Однако под действие закона попадают и небольшие приличные бары в центре Петербурга. Беглов 23 июля заявил, что создана рабочая группа, которая должна найти компромисс и спасти от закрытия заведения честных предпринимателей.

Участникам акции на Малой Садовой раздали красные шарики с надписью "#теряемкультуру" и бокалы со свечками внутри. Свечи периодически тухли, а шарики лопались, так что их зажигали и надували снова и снова. Активисты находились в приподнятом настроении: общались, радовались знакомым лицам и с энтузиазмом рассказывали прохожим о сути мероприятия. Последние, услышав о том, что "закон о наливайках" все же приняли, выражали свою поддержку участникам флешмоба. Некоторые даже брали в руки шарики с бокалами, чтобы выразить свою солидарность. Не всех, правда, воодушевил формат протеста.

⁃ Свечки в бокалах это такой протест? - поинтересовалась прохожая у корреспондента ЗАКС.Ру.

⁃ Да.

⁃ Мирный протест... - заключила женщина.

⁃ А наливают, нет? - заинтересованно спросил мужчина рядом с ней.

Услышав отрицательный ответ, пара удалилась. Те же, кто остался, выстроились в линию вдоль Невского проспекта. Через несколько минут подъехала машина полиции, припарковалась, постояла пару минут и уехала. Это были единственный сотрудники правоохранительных органов, которые проявили хоть какой-то интерес к мероприятию.

Пока машина стояла линия из людей поредела, но активисты расходиться не планировали. Участница акции Галина Агеева отметила, что сама не так часто посещала подобные места, но и их закрытие считает плохой идеей - "это часть Петербурга, ради которой, в том числе, приезжают туристы". Другая сторонница протеста Ирина Рыбакова считает, что законопроект приведет к тому, что работать будут только большие и дорогие заведения. Целый пласт людей не сможет ходить по разным заведениям и отдыхать, уверена девушка.

На мероприятие пришли и парочка владельцев заведений, которые попадают под действие нового закона. Руководитель и бармен небольшого бара "Дача Бродского" у станции метро "Беговая" Андрей Вылик заявил ЗАКС.Ру, что одно его заведение из-за коронавируса уже закрылось, теперь под ударом оказалось и второе. По его словам, против нового закона выступают многие его коллеги:

- Сейчас в принципе каждый из нас, владельцы, просто бармены, стараются в стороне не оставаться, чтобы хоть какую-то активность, чтобы хоть какую-то шумиху поднять… Ну мы же в Петербурге живем. Зачем нас трогать вообще? Мы, в принципе, всю жизнь работаем как-то потихонечку, расслабляем людей, дарим позитивные эмоции, в конце концов.

Ранее совладелец баров Bakunin и Kiosk Александр Романенко попросил общественников не устраивать акции против "закона о наливайках". Пресс-секретарь ЛПР Луговский сообщил, что изначально с владельцами различных заведений возникли разногласия. Сейчас же все они разрешены и рестораторы ничего не имеют против подобных акций, заверил Луговский.

Мероприятие на Малой Садовой продлилось недолго - около часа. Часть протестующих отправилась прогуляться по Невскому проспекту до площади Восстания, а часть - решили остаться на месте. И там, и там активисты никакого сопротивления не встретили и разошлись малыми группами кто куда.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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