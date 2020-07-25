Хабаровчане продолжают массовые протестные выступления третий уик-энд подряд

Получившие на текущей неделе нового врио губернатора Михаила Дегтярева хабаровчане вновь вышли в выходной день на крупную акцию протеста, которая, по оценкам "Медузы", может претендовать на звание самой массовой в истории региона. Корреспондент утверждает, что людей собралось примерно на треть больше, чем в прошлую субботу, когда речь шла о рекордной численности митингующих. Не согласовывая своих действий с краевой администрацией, демонстранты прошли почти по всем центральным улицам

Помимо Хабаровска, бывшей региональной столицы, манифестации проходят в нынешней столице края Владивостоке, а также в других дальневосточных городах - Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

Как и прежде, хабаровские силы правопорядка не вмешиваются в ход событий и не задерживают граждан, несмотря на запрещенный статус акции и публично декларируемое критическое отношение новой администрации к событиям.

Напомним, что хабаровчане начали свой протест в связи с арестом и вывозом в Москву своего губернатора Сергея Фургала, которог внезапно стали обвинять в убийствах пятнадцатилетней давности. Граждане требовали честного и открытого суда над чиновником у себя в городе, но вместо этого получили нового назначенца - москвича Михаила Дегтярева, отказывающегося идти с митингующими на контакт и называющего их "толпой под окнами". На ежедневных акциях слоганы против Москвы и лично президента Владимира Путина встречают воодушевление.