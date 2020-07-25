В России выявили еще 5871 случай инфицирования коронавирусом

Правительственный портал "стопкоронавирус.рф" обнародовал последние официальные данные о заражении россиян вирусом COVID-19 в течение 24 часов. За отчетный период диагноз поставили еще 5 871 гражданину. Первую тройку регионов, как и ранее, составляют Москва (+648), Московская область (+148) и Петербург (+179).

За прошедшие сутки смерть наступила у 146 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени получилось у 8 366 больных.

Всего с начала эпидемии в России заболевание COVID-19 обнаружили у 806 720 человек, а летальный исход наступил в 13 192 случаях. Россия продолжает находиться на четвертой строчке в "рейтинге" стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Опережают ее только США, Бразилия и Индия.