Петербургский росгвардеец подает в суд на задержанную им активистку

Петербургская студентка Екатерина Бушкова, ставшая участником протестной акции, которая состоялась утром 24 июля, предстанет ответчиком в суде. Засудить ее намерен сотрудник Росгвардии, который ее задерживал. Если верить ему, девушка причинила силовику физические страдания, укусив в ходе задержания. об этом сообщает Telegram-канал "СтудФракция".

Бушкову задержали вместе с другими студентами, Олегом Нестеркиным и Романом Гейнцем. Вывешивая баннер с надписью "Следим за тобой", активисты выражали несогласие со вводимой в вузах системой "Экзамус". Они полагают, что новая электронная система "крадет" персональные данные обучающихся.