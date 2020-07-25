На московской акции солидарности с Хабаровском произошли массовые задержания

На Тверской и Пушкинской площадях в Москве полицейские массово задерживают пикетчиков, вышедших с плакатами, на которых выражены слова поддержки протестующим в Хабаровске. По последним данным "ОВД-Инфо", задержали не менее десяти демонстрантов. Примечательно, что в момент задержания они кормили голубей.

Напомним, что с 11 июля в Хабаровске каждый день проходят митинги против ареста губернатора края Сергея Фургала и - впоследствии - решения Кремля о назначении врио губернатора "жириновца" Михаила Дегтярева, который уклоняется от общения с демонстрантами и называет их "толпой под окнами". Между тем, 25 июля самый многочисленный митинг за всю историю города: по различным независимым оценкам, на манифестацию пришли около 100 тысяч человек, что составляет одну шестую от населения бывшей столицы Дальнего Востока.

UPD 15:10 Задержано не менее 26 человек