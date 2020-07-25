Лекцию "Объединённых демократов" сорвал визит ОМОНа, искавшего террористов

В казанскую аудиторию, где проводилась встреча движения "Объединенные демократы", ворвались сотрудники ОМОН, сорвав мероприятие и задержав 17 человек. По словам задержанных, их проверяют на причастность к терроризму, сообщает издание "МБХ Медиа".

"Мы сидим в автобусе, нас привезли к отделению полиции, пока спецназ не отпускает. Нас задерживали со спецназом в грубой форме. Меня несколько раз ударили по спине и заломали руки", - рассказал петербургский общественно-политический деятель Николай Артеменко, оказавшийся в столице Татарстана.

Изданию известно, что в числе задержанных оказался даже шестилетний ребёнок.