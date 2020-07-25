Беглов возглавил церемонию увековечивания военных руководителей Кронштадта

Губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан съездили в Кронштадт с тем, чтобы почтить память военных начальников города. Беглов вспомнил о первооткрывателях XVIII века и вместе с тем заметил, что Кронштадт развивается хорошими темпами.

"Когда в 2002 году мы устанавливали крест на Морском соборе, то даже не мечтали, что Кронштадт так скоро начнет возрождаться. Но это происходит на наших глазах", - приводится его цитата.

Высокопоставленные чиновники возложили цветы к мемориалу, на котором начертаны имена 41 военного руководителя Кронштадта.

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