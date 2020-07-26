Новое граффити с Бродским и Высоцким на Пестеля не просуществовало и суток

На стене дома №16Б по улице Пестеля появилась новая фреска с портретом Иосифа Бродского, правда, на сей раз он был в компании с Владимиром Высоцким. Как и ранее, изображение не просуществовало и дня - коммунальщики уничтожили граффити уже к утру.

На фотографии, сделанной в 1977 году, Бродский и Высоцкий беседуют, будучи в квартире артиста балета Михаила Барышникова в США. Фреску разместили вечером 25 июля - в годовщину со дня смерти поэта и музыканта.

Коммунальщики почти сразу закрасили рисунок, однако авторам удалось - хоть и ненадолго - вернуть изображение первоначальный вид. Рабочие возвратились и на сей раз закрасили всю стену дома.

Напомним, в конце мая на улице Пестеля на стене дома напротив квартиры, где проживал Бродский, появилось посвященное ему граффити, однако работу быстро закрасили по решению совхоза школы.

Возмущенные данным обстоятельством петербуржцы поверх свежей краски писали посвященные событию стихи, а вечером портрет Бродского даже проецировали на стену. Чиновники объяснили уничтожение работы тем, что она не была согласована властями.

Позднее нарисованный поэт появился на крыше дома в районе Пяти углов.

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