Политик Дмитрий Гудков вышел из партии "Гражданская инициатива"

Партия "Гражданская инициатива" ("Партия перемен") лишилась нескольких своих членов: политорганизацию покинули политик Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов и Александр Соловьев. Соответствующее решение было озвучено в ходе съезда партии, информирует Znak.com.

В свою очередь телеведущая Ксения Собчак по-прежнему является членом политсовета "Гражданской инициативы".

О намерении покинуть полиячейку Гудков оповещал ещё в марте. Дело в том, что политик собирается принять участие в грядущих выборах в Государственную думу.

Добавим также, от "Гражданской инициативы" в 2018 году Собчак выдвигалась на выборы главы государства.