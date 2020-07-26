"Суд должен быть открытым": Дегтярёв - о деле Фургала

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв высказался о деле, фигурантом которого является его предшественник Сергей Фургал, обвиняемый в заказных убийствах. Своим мнением на сей счет он поделился, разговария с протестующими, к которым он сегодня вышел впервые с начала акций, проходящих ежедневно последние две недели.

"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку [решениям суда по делу Фургала], но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать?" - приводит ТАСС слова Дегтярёва.

Несколькими днями ранее демонстранты требовали отставки временного губернатора и скандировали "Позор ЛДПР".

Дегтярев в свою очередь заявил, что никуда уходить не собирается, поскольку в отсутствие Фургала накопилось множество дел.

Протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности.