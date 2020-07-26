Петербургская арт-группа "Уродины" придумала акцию, призванную бороться с цензурой: участники объединения сфотографировались с плакатами, на которых часть слов была завуалирована таким образом, чтобы смотрящий додумал смысл сам.

На плакатах, которые держат в руках активисты, написаны следующие фразы: "Россия без <ФИО>", "Долой [неразборчиво]" и "[Пропуск] — вор".

По мнению манифестантов, "власть вымарывает, зачеркивает, затыкает, но сами эти зачеркнутости занятны и поучительны".

В прошлом году "Уродины" запомнились рядом броских акций: к примеру, на 1 сентября они распечатали на листах стихи о Росгвардии, коррупции и сексизме, которые были потом расклеены на зданиях, в том числе, школ. Кроме того, они обратились к градоначальнику Александру Беглову, указывая на состояние аварийных домов и воровство чиновников.

Фото: Telegram-канала арт-группы "Уродины"

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