Адвокаты фигурантов дела "Сети" подозревают фальсификации в судебных протоколах

Адвокаты петербургских фигурантов дела "Сети"* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обнаружили в судебных протоколах множество неточностей, допущенных, в частности, судебным секретарем 2-го Западного окружного военного суда Юлией Михайловской, в чьих действиях они заподозрили возможные признаки как минимум служебного подлога (ст. 292 УК), оповестил у себя в Facebook один из защитников Виталий Черкасов.

"Один из главных пороков российского правосудия - откровенная фабрикация протоколов судебного заседания", - констатировал адвокат.

Речь идет, в том числе, о протоколе от 10 апреля 2019 года, в котором выявлено не менее десяти случаев неверной интерпретации слов Бояршинова, которые, в конечном итоге, могли повлиять на постановку приговора.

В качестве подтверждения Черкасов прикрепил несколько файлов, подтверждающих обнаруженные в протоколе несовпадения:

Фото: Виталий Черкасов в Facebook

Напомним, 22 июня петербуржцев Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова суд приговорил к 7 и 5,5 годам заключения соответственно за якобы имевшееся у них намерение насильственного государственного переворота. В ходе следствия фигуранты неоднократно жаловались на пытки.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ