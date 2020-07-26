В Ставрополье задержали гулявших у заповедника с дроном "навальнистов"

Ставропольские правоохранители задержали активистов местного штаба Алексея Навального, гулявших у заповедника, уведомляет "ОВД-Инфо", ссылаясь на полученное от их коллеги Татьяны Гринберг сообщение.

Она поделилась, что во время задержания полицейские заявляли, что квадрокоптер активистов якобы летает над частной территорией, несмотря на то, что по факту они гуляли у границ зеленой зоны. В итоге силовики сообщили, что "навальнисты" якобы порезали забор, преследуя цель выпустить оттуда оленей, в связи с чем каждый из них должен дать объяснения, в противном случае им придется забрать у них дрон.

Гринберг добавила также, что её коллег уже более трех часов держат на месте, не уточняя, задержаны они или нет.