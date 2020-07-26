Петербуржцам презентовали Аллею героев российского флота в Кронштадте

Сегодня, 26 июля, в День ВМФ, на территории Кронштадта торжественно открыли Аллею героев российского флота, входящую в строящийся музейно-исторический комплекс "Остров фортов", делится 78.ru.

Мемориал растянулся на 150 метров. Сквозь видных военно-морских деятелей раскрыты основные темы из трёхсотлетней истории отечественного флота.

"Структурно аллея представляет собой "дорогу времени" - личности, через которых отражаются исторические темы, предстают перед посетителями аллеи в хронологической последовательности от настоящего к прошлому", - отчитались в дирекции музея.

Для оформления аллеи были выбраны 11 исторических тем, а в процессе интернет-голосования выбрано 13 героев, которые их олицетворяют.

Ещё одна тематическая зона отображает современный этап формирования ВМФ.

Сегодняшний парад, напомним, открыл прибывший в город на Неве Владимир Путин.