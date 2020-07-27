В Хабаровске возбудили дело об избиении ведущего "Штаба Навального"

Полиция в Хабаровске возбудила уголовное дело о побоях по заявлению ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева.

Низовцев сообщил в Twitter, что дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои). "Синяк на щеке этому так обрадовался, что перекрасился в желтый цвет", - добавил он.

На Низовцева напали 23 июля у дома в Хабаровске. Его избили, в том числе ногами по лицу. Произошло это в разгар протестов жителей Хабаровска против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала, которого обвиняют в убийствах бизнесменов.