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12:01

Хабаровского депутата-коммуниста оштрафовали за акцию в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Хабаровского депутата-коммуниста оштрафовали за акцию в поддержку Фургала

Хабаровский суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата краевой думы от КПРФ Сергея Ильина за участие в акции против политрепрессий, прошедшей 17 июля, а также за поддержку протестов против ареста экс-губернатора региона Сергея Фургала, делится "МБХ медиа".

Ранее на коммуниста составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия).

"В ближайшее время будем направлять апелляционную жалобу", - констатировал Ильин.

В решении суд сослался на установленный в регионе запрет на проведение массовых мероприятий, который утратил свою легитимность ещё 12 июля, тогда как первая акция прошла 17 числа.

"Де юре на это мероприятие запрета не было, мы всех уведомили, а нам сейчас говорят, что был запрет. Продлить это постановление мог только губернатор или временно исполняющий обязанности, а Фургал 9 июля был задержан, исполняющего обязанности, либо временно исполняющего обязанности на тот момент в крае не было", - уточнил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранители начали удалённо составлять административные протоколы на демонстрантов. В частности, под прицел уже попал секретарь хабаровского отделения Либертарианской партии Артем Мозгов, первый секретарь местного отделения КПРФ Петр Переверзенцев и коммунист Ильин.

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