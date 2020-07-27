Солидарных с хабаровчанами краснодарцев отправили под арест

Ленинский райсуд Краснодара отправил под административный арест нескольких местных жителей, вышедших поддержать протестующих против ареста Сергея Фургала хабаровчан, информирует "ОВД-Инфо".

Представлявший интересы подсудимых адвокат Алексей Аванесян уточнил, что на прошедшей 25 июля акции солидарности с Хабаровском были задержаны семь человек, троим из которых - Вячеславу Маликову, Илье Землянухину и Александру Соловьеву - и предстоит провести сутки в спецприемнике по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

Уже более двух недель жители Хабаровского края выходят на акции протеста в поддержку арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности Фургала. Демонстранты требуют возвращения управленца на родину и открытого суда над ним.