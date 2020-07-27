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12:58

Финляндия отказалась открывать границы с РФ вплоть до 25 августа

фото ЗакС политика Финляндия отказалась открывать границы с РФ вплоть до 25 августа

Финское правительство приняло решение сохранить ограничения на въезд для россиян вплоть до 25 августа, соответствующее решение опубликовано на странице генконсульства страны "ВКонтакте".

Очередная дискуссия по поводу открытия границ пройдет через две недели. Заперты будут сняты только в том случае, если показатель заболеваемости коронавирусом в РФ будет составлять не более 8 случаев заражения на 100 тысяч человек. Показатель должен быть стабильным в течение 14 дней. 

Напомним, согласно предоставленным оперативным штабом информации, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у ещё 5635 россиян, таким образом, официально на сегодняшний день известно о более 818 тысячах заражения. Излечились свыше 603 тысяч заболевших, погибли не менее 13 тысяч граждан.

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