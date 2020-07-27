"Люди говорят правильные вещи": Шнуров - о протестах в Хабаровске

Некогда лидер "Ленинграда", ныне - сопредседатель Партии роста и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров поделился первыми впечатлениями от посещения Хабаровска, куда он прибыл с целью освещения местных протестов, а также для разговора с временным главой края Михаилом Дегтярёвым.

Музыкант заявил, что всецело поддерживает митингующих, и полагает, что Кремль уже должен наконец прислушаться к демонстрантам.

"Если народ требует открытого суда [над Фургалом], чтобы суд проходил здесь, в Хабаровске… Я считаю, что к мнению народа надо прислушиваться. Я вижу, что на митингах нет хулиганов, что нет потасовок. Люди говорят правильные вещи", - цитирует Шнурова Znak.com.

Отвечая на вопрос о том, почему по федеральному ТВ не показывают происходящее в Хабаровске, публичный деятель ответил: "Потому что здесь кричат „Путина в отставку!", поэтому я там и не работаю".

В документальном фильме, который он снимает, новоиспеченный политик пообещал показать протесты такими, какие они есть.

Сегодня хабаровчане уже в 17-й раз собираются вместе для того, чтобы поддержать отставного губернатора Сергея Фургала, отправленного в СИЗО по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. Протестующие требуют открытого и честного суда, а также отставки Дегтярёва.