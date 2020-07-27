Горсуд отменил арест члена УИК Павла Чупрунова и отправил дело на пересмотр

Санкт-Петербургский городской суд 27 июля отменил арест на 10 суток члена участковой избирательной комиссии №1802 Павла Чупрунова. Об этом член комиссии сообщил ЗАКС.Ру.

Чупрунова поместили под стражу по решению Приморского районного суда 22 июля по статье о неподчинении законному требованию полиции (19.3 КоАП). В ночь после голосования по поправкам в Конституцию член УИК отказался покидать избирательный участок по требованию председателя комиссии Марка Коваленко. Последний заявил, что у Чупрунова должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус для продолжения работы в комиссии. Из-за отсутствия подобного документа члены УИК решили удалить коллегу с участка - на подмогу была вызвана полиция, рассказывал Чупрунов.

Как сообщила ЗАКС.Ру защитница Чупрунова Варвара Михайлова, судья горсуда 27 июля вникла в доводы о том, что решение об удалении члена УИК с участка было незаконным.

- Мы с судьей наверно полчаса обсуждали, что в постановлении и ТИК, и ЦИК нет требований к членам комиссии проходить обязательное тестирование, то есть она явно это поняла. Но судьи горсуда обычно отменяют не на таких существенных основаниях, а на каких-нибудь формальных. Вполне возможно, что она напишет постановление, что, например, судья районной инстанции не написала отказные определения на ходатайства, которые она не удовлетворила, - считает Михайлова.

Чупрунов уточнил, что его дело направили на пересмотр в районный суд. Он предполагает, что во второй раз его могут арестовать на шесть суток, которые он уже отсидел. Такое решение член УИК намерен обжаловать:

- В любом случае, мы будем все обжаловать, потому что шесть суток, которые я отсидел, я не считаю, что это было законно. Я вообще не считаю, что я виновен.