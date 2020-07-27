Минпросвещения: Учебный год начнется в РФ с 1 сентября в обычном формате

Очередной учебный год в российских школах начнётся 1 сентября и, несмотря на ожидание прихода второй волны заболевания коронавирусной инфекцией, пройдёт в классическом формате, уведомил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, которого цитирует ТАСС.

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки", - уточнил министр.

На сегодняшний день планов вводить в учебных заведениях системы дистанционного обучения не рассматривается, резюмировал Кравцов.

Напомним также, начиная с 1 сентября петербургские младшеклассники будут питаться бесплатно.