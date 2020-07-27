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15:11

Журналиста Френкеля оштрафовали после того, как ему сломали плечо на избирательном участке

фото ЗакС политика Журналиста Френкеля оштрафовали после того, как ему сломали плечо на избирательном участке

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 2500 рублей корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, которому 30 июня сломали плечо на избирательном участке, по статьям о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП Петербурга).  Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам оштрафованный журналист.

По его словам, по статье 19.3 назначен штраф в 500 рублей, а по 5.69 - 2000 рублей. По статье о нарушении режима самоизоляции (20.6.1 КоАП) вынесено предупреждение.

Френкель рассказал о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей: полицейских, членов избирательных комиссии и "Наблюдателей" от Общественной палаты.

-Почти все свидетели также противоречили своим письменным объяснениям, которые они дали раньше в отделе полиции, - рассказал Френкель. - Многие из них писали, что видели, как я падал и сопротивлялся полиции. А в суде, например, председатель [УИК Валентина] Ландышко говорила, что ничего не видела, и её не было рядом.

Судебное заседание фактически прошло в закрытом режиме. Журналистов и слушателей на него пустили. Приставы и помощница судьи попросили всех остаться на улице и ждать приглашения. Приглашения так и не поступило. При этом, по словам Френкеля, в зале присутствовал один мужчина в штатском. Он подозревает, что это был сотрудник МВД или Следственного комитета.

Напомним, Френкелю сломали плечо на территории избирательного участка 2191 в период плебисцита по одобрению поправок в Конституцию. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию.

Полицейские, пытавшийся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломали ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый Округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

Сергей Еремеев

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