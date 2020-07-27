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15:18

Замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

фото ЗакС политика Замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило замминистра науки и высшего образования Марине Лукашевич обвинения в особо крупном мошенничестве, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виталия Басова.

Басов защищает другого фигуранта дела, бывшего главу департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова. Он сообщил, что Попову предъявлено аналогичное обвинение.

Лукашевич арестована до 16 августа по делу о мошенничестве. По версии следствия, она причастна к хищению на контрактах ведомства, ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей. Следствие полагает, что компания, подписавшая контракты, не выполняла взятые на себя обязательства и предоставляла заказчику заведомо подложные акты. Попов же, полагают следователи, подписывал поддельные акты приемки работ.

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