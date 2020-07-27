Кремль - о работе Дегтярёва на посту врио главы Хабаровского края: Важно, что он слушает людей

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков оценил заслуги временного главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, занимающего свой пост всего неделю, начиная с 20 июля.

По мнению чиновника, с приходом "жириновца" ситуация в регионе стала "скорее, успокаиваться", поскольку он прислушивается к настроениям местных жителей.

"По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично. Важно здесь то, что Дегтярёв слушает людей. И он безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются", - цитирует "Медуза" Пескова.

Резюмируя, путинский пресс-секретарь отметил, что Дегтярёв постоянно на связи с Кремлем.

Следует отметить, что с самого своего назначения либерал-демократ лишь единожды выходил к демонстрантам, протестующим против ареста бывшего краевого главы Сергея Фургала.

Кроме того, сами хабаровчане невысоко оценили назначение и неоднократно на митингах требовали отставки Дегтярева.