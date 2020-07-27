Смольный запретил 24 маршруткам возобновлять рейсы до начала августа

Петербургский комитет по транспорту пролонгировал запрет на деятельность 24 коммерческих маршрутов до 9 августа: обозначенное распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Отмечается, что на данный момент дальнейшая судьба данных направлений не известна, поскольку в рамках грядущей транспортной реформы они могут быть упразднены, в том числе - из-за низкой загруженности.



Ранее говорилось о 25 маршрутках, которым воспрещалось выходить на регулярные рейсы ввиду установленных COVID-ограничений. Речь шла, в частности, о транспорте, курсирующем между метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" и торговыми комплексами "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко".

На привычные рейсы запрещалось выходить и таким популярным у петербуржцев маршруткам, как К-7, идущей от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки, и К-8, связывающей площадь Александра Невского и ЖК "Ласточкино гнездо".