Проект "Открытый город" получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из бюджета субсидии на реализацию проекта "Открытый город", сообщили в Смольном.

На проект из городского бюджета будет направлено 10 млн рублей.

"Открытый город" - проект, которым занимается петербургское отделение "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры". В его рамках петербуржцы знакомятся с малоизвестными памятниками архитектуры и историями о городе. За три года таким образом были представлены 150 объектов культурного наследия, которые ранее для посещения были недоступны.

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