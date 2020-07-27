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16:19

Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области

фото ЗакС политика Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области

Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.

По словам Каргинова, "90%", что Пьяных получит мандат. Он объяснил, что Дегтярев был в федеральной десятке, а Пьяных представляет Саратовскую область, и партия "имеет право выбрать любого из тех, кто был в списках, и предложить ЦИК".

Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как с этого поста уволили Сергея Фургала. Рранее он отказался выходить и вступать в диалог с демонстрантами, скандировавшими "Дегтярев, уходи!" и "Позор ЛДПР". При этом он призывал "беречь нервы" силовиков, которые, по его мнению, "оказались в очень сложном положении".

Пьяных – депутат Саратовской облдумы. Там он возглавляет комитет по спорту, туризму и делам молодежи.

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