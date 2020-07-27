Врио главы комитета по образованию была удивлена своим временным повышением

Временно исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что пока преждевременно говорить о каких-либо возможных нововведениях в ведомстве, так как она на должности находится временно. Задачи же комитета пока не изменились, добавила Асланян.

- Я это рассматриваю все-таки как временное решение руководителя, поскольку уволилась председатель комитета по образованию, и учитывая, что работаем мы все дружно нашей командой, то перед нами стоят те задачи, которые стояли до сих пор. Необходимо завершить Единый государственный экзамен, завершить успешно кампанию летнего отдыха детей, которая сейчас продолжается, и подготовиться к новому учебному году в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - сказала врио главы комитета.

Она добавила, что также ведомство готовится к традиционному педагогическому совету в августе, где озвучат задачи на новый учебный год. На вопрос о том, рассчитывает ли она занять должность председателя комитета, Асланян ответила, что не думала в этом направлении:

- На самом деле, это должно быть решение губернатора Санкт-Петербурга. Для меня решение в пятницу явилось очень неожиданным, и, честно говоря, я об этом не думала.

В пятницу, 24 июля, глава города Александр Беглов снял с поста руководителя комитета по образованию Жанну Воробьеву - она стала специальным представителем губернатора. Беглов назначил временно исполнять обязанности председателя комитета заместителя главы ведомства Ирину Асланян.

София Саттарова

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