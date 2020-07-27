Сергея Удальцова задержали на выходе из дома в Москве

Правоохранители в Москве задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, передает "МБХ медиа".

По словам Удальцова, его задержали на выходе из дома: полицейские подошли к нему и попросили проехать в ОВД Мещанский. Подробностей претензий они не разъяснили, сказав, что это нужно для рассмотрения административных материалов.

"Видимо, хотят в отношении меня какие-то материалы составлять", - предположил Удальцов. По его словам, пока ему ничего не вменяют.

Обновлено 18:15 Жена Удальцова Анастасия сообщила в Twitter, что координатора "Левого фронта" задержали "за поддержку Хабаровска", где более двух недель идут протесты. По ее словам, Удальцова оставляют в отделе полиции до завтрашнего заседания в Мещанском суде Москвы, где рассмотрят его протокол.