В "Единой России" сочли недостоверными сведения о гардеробе вице-мэра Москвы Раковой за 15 млн рублей

Комиссия "Единой России" по этике сочла недостоверной информацию Фонда борьбы с коррупцией о стоимости одежды и украшений вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, передают "Открытые медиа".

В ответе комиссии заявлено, что наличие украшений, предметов гардероба и предметов роскоши, приобретенных на доходы от законной деятельности, не является нарушением этических норм партии. Также в ответе говорится, что Ракова на публике не демонстрировала и не озвучивала стоимость надетых вещей и украшений, и выводы об этом "могут быть сделаны только экспертом при подтверждении их подлинности и принадлежности определенным брендам", что "не могло быть осуществлено" сотрудниками ФБК.

В мае ФБК опубликовал расследование, в котором гардероб и украшения Раковой были оценены на 15 млн рублей.