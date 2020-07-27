И.о. главы комитета по образованию: Петербург готовится к очному обучению в школах с 1 сентября

Исполняющая обязанности главы комитета по образованию Ирина Асланян заявила, что Петербург готовится к очному обучению в школах с 1 сентября, но все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса, передает MR7.

"Что касается первого сентября, то мы, безусловно, готовимся к очному обучению. Это всегда зависит от эпидемиологической остановки, но, тем не менее, мы надеемся и сейчас ведём подготовку к очному обучению", - сказала Асланян.

Она пояснила, что каждый класс будет находиться в своем закрепленном кабинете, также в школах ограничат общение детей между классами. Для столовых разработают особый график питания учеников.

Пока не было обращений учителей старшего возраста, которые просили бы освободить их от работы с 1 сентября, добавила Асланян. По ее словам, если такие обращения будут, то решать их будут в индивидуальном порядке.

Асланян стала главой комитета по образованию после того, как Александр Беглов снял с поста Жанну Воробьеву. Асланян в разговоре с ЗАКС.Ру сообщала, что в должности она находится временно и назвала это назначение неожиданным.

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