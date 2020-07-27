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27 июля, 18:25

Вышедшие из ЛДПР хабаровские депутаты учредили движение "Голос Дальнего Востока"

фото ЗакС политика Вышедшие из ЛДПР хабаровские депутаты учредили движение "Голос Дальнего Востока"

Покинувшие ЛДПР депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян оповестили соотечественников о создании нового общественного движения - "Голос Дальнего Востока".

Некоторое время назад оба мужчины ушли от "жириновцев", возмутившись арестом экс-губернатора региона Сергея Фургала и назначением на его место Михаила Дегтярёва.

"Нас, дальневосточников, не слышат. Те политические партии, которые избрались благодаря народу, по сути, потеряли связь с реальностью. По Конституции в нашей стране власть принадлежит народу, а значит, народ — распорядитель общественных благ. Поэтому мы приняли решение создать народное движение „Голос Дальнего Востока". Наш голос должны слышать, наше мнение уважать и с ним считаться", - выступили коллективно Емельянов и Каян в обращении, опубликованном в Instagram.

Сегодня хабаровчане уже в 17-й раз собирались вместе для того, чтобы поддержать отставного губернатора Сергея Фургала, отправленного в СИЗО по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. Протестующие требуют открытого и честного суда, а также отставки Дегтярёва.

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